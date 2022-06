Da Alan Clark a Einaudi a Naturalmente pianoforte

(ANSA) - AREZZO, 04 GIU - Torna a luglio Naturalmente pianoforte, festival che fonde musica e natura e che fa vivere un'esperienza totalizzante nella valle del Casentino, in provincia di Arezzo. L'edizione 2022 della rassegna si apre a nuovi mondi, come danza, teatro, comicità, tutti legati con la musica, che rimane protagonista assoluta della cinque giorni, in programma dal 20 al 24 luglio e con l'ultimo appuntamento il 27 quando a chiudere sarà Ludovico Einaudi.

L'apertura è affidata ad Alberto Tafuri, pianista, arrangiatore, tastierista e produttore che il 20 luglio alle 11 nel Chiostro della chiesa della Foresteria della comunità monastica di Camaldoli renderà omaggio a Ennio Morricone (ingresso gratuito). Alle 21 invece, nel Quadrante del Santuario della Verna, il pianista e direttore d'orchestra Carlo Guaitoli omaggerà Franco Battiato, del quale era uno stretto collaboratore. Insieme a lui ci sarà anche il direttore artistico e giornalista Enzo Gentile, con il quale si aprirà una conversazione sul grande artista scomparso (ingresso gratuito).

Il 21 luglio alle 21.30 è atteso il concerto di Alan Clark, tastierista e fondatore dei Dire Straits: il live al pianoforte, pensato appositamente per la rassegna musicale, ripercorrerà la carriera e la musica della band, nel Castello dei Conti Guidi a Poppi (ingresso gratuito). Il giorno seguente, il 22 luglio alle 23, all'Ex Lanificio Berti a Pratovecchio Stia ci sarà Demian Dorelli, pianista e compositore contemporaneo londinese che porta sul palco le più grandi composizioni del musicista scomparso Nick Drake, con l'intenzione di instaurare una conversazione tra passato e presente (ingresso gratuito).

Il 23 luglio alle 23, sempre all'Ex Lanificio Berti ci sarà Vittorio Cosma con la sua 'Open Machine' e ospiti ancora da annunciare (ingresso gratuito). Il 24 luglio la giornata inizierà con il concerto all'alba Genesis piano project di Adam Kromelow, previsto alle 5 alla Pieve di San Pietro a Romena.

Anche quest'anno poi Ludovico Einaudi chiuderà il festival con uno speciale appuntamento live a Pratovecchio Stia nel Castello di Romena. (ANSA).