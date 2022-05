L'ultima, nuovo singolo di Roberto Casalino

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "L'ultima" è il nuovo singolo del cantautore Roberto Casalino, in uscita venerdì 3 giugno per l'etichetta indipendente Casakiller e distribuito da Artist First.

Cantautore, autore e artista a 360°: Roberto Casalino torna con "L'ultima", una canzone da moderno songwriter con scrittura e melodie che uniscono la contemporaneità del cantautorato odierno alla tradizione della scena musicale romana di inizio 2000. Per Casalino, tra i più raffinati e ricercati autori degli ultimi anni, il nuovo singolo descrive un preciso momento, tempo, spazio e contesto, mentre qualcosa è in procinto di esaurirsi e qualcos'altro di ancora indefinito sta già prendendo forma altrove e si prepara a fiorire. "L'ultima volta. L'ultima parola.

Fa sempre effetto la parola ULTIMA, vero? L'ultima promessa.

L'ultima immagine: quella che i nostri occhi hanno rubato e trattenuto. Dopo la parola ultima tutto si azzera. Una certezza: bisogna ricominciare da capo. E mentre qualcosa finisce, arriva il disegno indefinito di qualcosa di nuovo che comincia. Solo il tempo ci svelerà i suoi lineamenti ed il suo nome. Nuovi desideri, nuova linfa, nuovi passi.

E va benissimo così, perché l'ultima non è sinonimo di fine." dice Roberto Casalino. Roberto Casalino è pronto a regalare una vera e propria esperienza live con il concerto evento "Il Fabbricante di Ricordi Live", il 16 luglio al Teatro Spazio Vitale di Nettuno (Roma). Per l'occasione salirà sul palco con una band di cinque elementi e un corpo di ballo e performers diretti dal coreografo e regista Luca Di Nicolantonio con una scaletta in cui non mancheranno i brani di successo scritti da Roberto negli ultimi 14 anni di carriera: brani che tutti conoscono, amano e conservano nella memoria e nella playlist del cuore. L'uscita del nuovo singolo coincide anche con l'inizio della collaborazione di Roberto Casalino con la Freak&Chic di Jacopo Levantaci (Romina Falconi, The Andre, Immanuel Casto, Karma B) che seguirà il management della carriera del cantautore. (ANSA).