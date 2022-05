E' morta la madre del tenore Andrea Bocelli

(ANSA) - LAJATICO (PISA), 28 MAG - E' morta la madre del cantante Andrea Bocelli. Edi Aringhieri, originaria di Ponsacco (Pisa), aveva 84 anni e da alcuni giorni, per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, era ricoverata all'ospedale Lotti di Pontedera (Pisa) dove si è spenta venerdì sera per complicazioni polmonari. Stasera la salma sarà esposta nell'abitazione di famiglia in località La Sterza di Lajatico (Pisa). Domani alle ore 9 nella chiesa del paese saranno celebrati i funerali.

La parrocchia di san Leonardo Abate è la chiesa nella quale sono sempre state celebrate tutte le cerimonie di famiglia, a cominciare dal primo matrimonio di Bocelli, il battesimo dei suoi figli, il matrimonio del fratello Alberto. La mamma del tenore sarà poi tumulata nella cappella di famiglia accanto al marito Sandro, scomparso negli anni scorsi. "Con grande dolore il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, mamma di Andrea - annuncia la pagina ufficiale su Fb del tenore -. Ci mancherà tantissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una lunga e straordinaria vita per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in Paradiso. Tutti i nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia, e tutta la famiglia Bocelli in questo momento". "Per coloro che desiderano rendere omaggio alla memoria di Edi - ancora lo stesso post -, qualsiasi donazione all'Abf o ad un'altra istituzione benefica sarà un fiore - non tagliato, ma vivo - per contribuire a celebrare la sua memoria, di cui siamo grati". (ANSA).