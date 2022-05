David Garrett ospite al Teatro del Silenzio di Bocelli

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - E' il violinista e compositore tedesco David Garrett il secondo ospite internazionale che accompagnerà Andrea Bocelli durante la XVII edizione del Teatro del Silenzio il 28 luglio a Lajatico (Pisa). David Garrett, ricorda una nota, ha collaborato con Bocelli per il brano Ma Dove Sei contenuto nell'album Garrett Vs Paganini (2013/Decca) e interpretato dal vivo in diversi show in tutto il mondo, ma presentato ora per la prima volta sul palco naturale del Teatro del Silenzio.

David Garrett, oltre l'esibizione a Lajatico, porterà il suo Alive tour in Italia per sei date: a Roma in anteprima e poi in tour dopo l'estate a Genova, Milano in settembre e a Bologna, Bolzano e Conegliano a inizio ottobre. (ANSA).