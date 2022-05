Maggio: Mehta torna a dirigere dopo l'intervento alla spalla

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - Il maestro Zubin Mehta, dopo la necessaria pausa impostagli dall'intervento ortopedico alla spalla, torna il 26 maggio alla guida dell'Orchestra del Maggio, sul podio della sala grande del Teatro del Maggio, per il secondo concerto dell'84/o Festival.

In programma una serata dedicata interamente a Mozart, con l'esecuzione delle sue ultime 3 sinfonie: la n. 39 in mi bemolle maggiore K. 543, la sinfonia n.40 in sol minore K. 550, in chiusura, la n.41 in do maggiore K. 551 'Jupiter'. Il direttore emerito del Maggio Zubin Mehta torna dunque sul podio del 'suo' Teatro dopo l'ultimo concerto sinfonico corale dell'ultimo dell'anno e il giorno dopo, 27 maggio, sarà subito in tour con l'Orchestra del Maggio, con lo stesso programma mozartiano, per il concerto a Massa, tornando così in piazza Aranci, dopo neppure 10 mesi dall'esecuzione della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven. La sala Grande del Teatro del Maggio ospiterà anche il prossimo concerto sinfonico diretto da Mehta, previsto l'11 giugno, con in programma le musiche di Gustav Mahler e Richard Strauss. Zubin Mehta dirigerà anche i due concerti conclusivi dell'Festival del Maggio: gli appuntamenti sono per il 13 luglio con il Concerto per Firenze nella Cavea del Teatro, offerto gratuitamente alla cittadinanza e il 14 luglio alla sala Mehta, per l'ultimo spettacolo del Festival. (ANSA).