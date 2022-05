ESC: chiavi città al Museo Rai fino al passaggio di consegne

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Le chiavi delle città che hanno ospitato l'Eurovision Song Contest, la cui ultima edizione si è appena conclusa a Torino, resteranno in città fino al 2023. Il Museo della Radio e della Televisione del Centro di Produzione Rai del capoluogo piemontese esporrà fino al passaggio di consegne del prossimo anno, tutte le chiavi 'artistiche' delle città in cui si è svolta la manifestazione, che vengono inserite di volta in volta in una installazione che racchiude quelle di tutte le edizioni.

L'ultima chiave è quella di Rotterdam, sede dell'Esc 2021, alla quale si aggiungerà quella di Torino dopo il passaggio di testimone con la città che nel 2023 ospiterà per l'Ucraina l'Eurovision Song Contest. L'installazione si può dunque vedere durante le visite al Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino, aperto da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 18.30 e con alcune aperture straordinarie nei giorni festivi. (ANSA).