La Budapest Festival Orchestra in tour in Italia con Fischer

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 16 MAG - Il tour italiano della Budapest Festival Orchestra, in programma il 18 maggio al Teatro Giovanni da Udine, il 19 al Petruzzelli di Bari e il 20 al Municipale Valli di Reggio Emilia, subirà un forzato cambio di programma a cusa della mancata partecipazione del pianista Daniil Trifonov, costretto a casa per motivi di salute. Per cui non si ascolterà l'annunciato Concerto N. 4 per pianoforte e orchestra di Beethoven ,a la celeberrima Sinfonia N. 8 in si minore "Incompiuta" di Franz Schubert. Come previsto sul podio del prestigioso complesso sinfonico ungherese ci sarà il suo fondatore Ivàn Fischer, considerato uno dei musicisti visionari del nostro tempo.

A metà degli anni '80 fondò la Budapest Festival Orchestra, compagine di grande prestigio e caratterizzata da progetti innovativi, con l'intento di dare vita ad un gruppo di musicisti che fosse creativo, responsabile e all'interno del quale ognuno avrebbe continuato a sviluppare la propria musicalità nel repertorio orchestrale, cameristico e solistico. Ivan Fischer ha introdotto nell'orchestra una serie di innovazioni, a partire da una rigorosa metodologia di studio individuale che mettesse in luce il talento creativo di ciascun orchestrale.

L'approccio innovativo al repertorio, l'assoluta passione dei musicisti e il loro costante impegno alla ricerca dell'eccellenza hanno fatto della Budapest Festival Orchestra una delle migliori formazioni orchestrali del mondo, invitata regolarmente nei più importanti Festival del panorama internazionale e autrice di incisioni discografiche che hanno fatto incetta di premi. Nella seconda parte delle tre serate Ivàn Fischer dirigerà un altro brano molto amato dal pubblico, la Sinfonia N. 1 in Re maggiore di Gustav Mahler. (ANSA).