Brunori Sas, la dimensione 'energica' delle mie canzoni

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - Un tour nei palazzetti per tornare ad abbracciare il pubblico, ma anche farlo saltare e danzare, quello di Brunori Sas che ieri ha fatto tappa sul palco di un Mediolanum Forum andato sold out. In scaletta, una sorta di 'best of', tra canzoni dell'ultimo album, 'Cip!' e altre pescate dal passato, per un totale di oltre venti titoli in scena, da 'Al di là dell'amore' fino ai saluti di 'Arrivederci tristezza'.

"Per i palasport - ha raccontato Brunori a fine concerto - volevo misurarmi con una dimensione più energica. Non facevamo concerti di questo tipo dal 2017, prima dei teatri. Alcuni pezzi li ho scritti invece proprio immaginando questo contesto". Il tour nei palazzetti proseguirà fino a giugno con tappe a Roma (8 maggio), Reggio Calabria (18 maggio), Napoli (21 maggio), Bari (22 maggio), Firenze (24 maggio), Jesolo (26 maggio), Casalecchio di Reno (Bo) (29 maggio) e gran finale a Torino (4 giugno). (ANSA).