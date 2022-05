In Oklahoma Bob Dylan Center, museo-archivio in onore del Nobel

(ANSA) - NEW YORK, 06 MAG - Quando mancano poche settimane al suo 81/o compleanno (IL 24 maggio, ndr) Bob Dylan avrà museo a lui dedicato. Si tratta del 'Bob Dylan Center' che aprirà i battenti il 10 maggio a Tulsa, in Oklahoma. Secondo i media americani il cantautore e musicista premio Nobel americano non sarà presente alla cerimonia di inaugurazione.

Il centro è una struttura da 10 milioni di dollari con un archivio che, oltre a contenere oggetti personali dell'artista, svela anche il processo creativo di alcune delle sue canzoni. Ad esempio una visualizzazione digitale mostra dieci delle 17 bozze del brano del 1983 'Jokerman'. Il pubblico potrà vedere le modifiche sia a mano sia battute a macchina fatte dall'artista.

Il verso 'You a son of the angels/You a man of the clouds' della prima versione viene successivamente modificato in 'You're a man of the mountains, you can walk on the clouds'.

Oltre all'opera di Dylan, a rotazione il museo avrà in mostra anche i lavori che altri hanno fatto per l'artista. Tra questi quello del fotografo e videografo Jerry Schatzberg che realizzò la copertina dell'album del 1966 'Blonde on Blonde'.

L'intero archivio del museo, che comprende 100 mila oggetti, sarà tuttavia disponile solo a ricercatori qualificati. (ANSA).