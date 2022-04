Ombre sulla maternità di Rihanna, partner in manette

(ANSA) - NEW YORK, 21 APR - Dopo il trionfo della cover story di Vogue - regale in copertina col pancione in bella mostra sul numero di maggio - nubi si addensano sulla maternità di Rihanna: la superstar della musica e della moda era all'aeroporto internazionale di Los Angeles quando il suo compagno e padre del bebè, A$ap Rocky, è stato arrestato per una sparatoria. Una scena da poliziesco di Hollywood con il rapper circondato e ammanettato da una decina di agenti mentre la cantante sotto shock assisteva alla scena esterrefatta. Rocky e Rihanna tornavano a bordo di un jet privato da una vacanza alle Barbados dove avevano passato Pasqua con la famiglia. Lui era ancora in tenuta da spiaggia - shorts e maglia oversize - quando è stato fermato.

Vero nome Rakim Mayers, il compagno di Rihanna è stato portato al commissariato e rilasciato dopo tre ore avendo pagato una cauzione fissata di 550 mila dollari. L'arresto, preparato da almeno una settimana, è legato a una sparatoria dello scorso novembre: Rocky avrebbe ferito di striscio un conoscente con cui aveva avuto un alterco in strada. "Speravano di trovare anche l'arma del delitto", hanno detto fonti di Tmz, e assieme al jet privato che lo riportava in patria gli agenti del Lapd hanno anche perquisito la sua abitazione: ecco dunque il perché della sorpresa, contro la prassi della polizia di Los Angeles di avvisare gli avvocati del sospetto per ottenerne la resa volontaria. Sta adesso alla procura losangelina decidere se chiedere l'incriminazione. Rocky dovrà tornare in tribunale il 17 agosto. (ANSA).