Jovanotti mette all'asta sua bici per aiutare bimbi ucraini

(ANSA) - FIRENZE, 16 APR - Jovanotti, appassionato ciclista oltre che cantante di successo, ha messo all'asta la sua bicicletta, una preziosa Pinarello Dogma F12 colore rosa, per aiutare i bambini ucraini. La bicicletta, un pezzo unico, è chiamata 'Pantera rosa' per il suo colore ed è in vendita online su Ebay con una base di 10mila euro. Andrà al miglior offerente dopo nove giorni di rilanci, e l'asta si concluderà il 24 aprile alle 9. Dopo 24 ore sono già 20 le offerte e la bici di Jovanotti è arrivata a quota 12mila euro. Il ricavato dell'asta benefica sarà devoluto all'Unicef, che la utilizzerà per progetti dedicati ai bambini ucraini. La Pantera rosa, si legge nella descrizione dell'asta Ebay curata da Jovanotti con Pinarello, "è un oggetto veramente unico, realizzato in un solo esemplare dalla Cicli Pinarello e disegnata dal suo presidente, Fausto Pinarello, insieme a Lorenzo. Questa bici ha accompagnato il cantante per circa 15.000 km in tantissime avventure e, alla luce della situazione attuale in Ucraina, è stato deciso di donarla e creare un'asta di beneficenza il cui ricavato verrà devoluto ad Unicef Italia".

A corredo anche un video realizzato dallo stesso Jovanotti.

