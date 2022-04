Anna Oxa, dopo covid rinvia suo concerto di maggio a ottobre

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Informiamo il gentile pubblico che per motivi di salute legati al Covid-19, il concerto di Anna Oxa "Voce Sorgente" al Teatro Corso di Mestre (VE) programmato per sabato 14 maggio è stato rinviato a sabato 15 ottobre 2022". Lo annuncia la pagina Instagm ufficiale dell'artista sotricordando che Oxa recentemente dimessa dall'ospedale "sta bene ma dovrà seguire un percorso di riabilitazione respiratoria al fine di ristabilirsi completamente e permetterle di intraprendere il suo nuovo tour internazionale".

I biglietti già acquistati per la data di Sabato 14 Maggio, saranno validi anche per la nuova data del 15 ottobre 2022.

