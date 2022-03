Laura Pausini - Piacere di conoscerti, il poster del film

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Prime Video ha svelato oggi il poster del film Original italiano "Laura Pausini - Piacere di conoscerti" con protagonista la cantante, autrice e produttrice italiana, star globale amata in tutto il mondo.

Il progetto è nato da un'idea originale della stessa Pausini, scritto da Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio), Monica Rametta (Un bacio, Il volto di un'altra) e Laura Pausini, diretto da Ivan Cotroneo, con la supervisione creativa di Francesca Picozza e con direttore della fotografia Gherardo Gossi (Diaz, Le sorelle Macaluso).

Laura Pausini - Piacere di conoscerti è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios e sarà disponibile dal 7 aprile in esclusiva su Prime Video, in 240 Paesi e territori in tutto il mondo. Il film nasce da una domanda: cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo? La regina del pop italiano è per la prima volta davanti alla macchina da presa in un progetto che conferma il suo amore per la settima arte e che svelerà al pubblico la sua vera anima, attraverso scorci inediti della sua vita privata e professionale, dandole anche la grande opportunità di scoprire aspetti di sé e del suo mondo mai visti e immaginati, che per la prima volta saranno svelati al pubblico. Per raccontare la sua storia, Laura torna sui suoi passi, dall'infanzia a tutte le tappe di una straordinaria carriera e alla quotidianità, immaginando per la prima volta quello che sarebbe potuto succedere se non avesse avuto la fortuna e la costanza di vivere una vita da star globale. Con questo nuovo progetto, l'artista italiana più amata e stimata nel mondo si cimenta oggi, per la prima volta, in un film, che ruota intorno a lei e alla sua storia straordinaria.

