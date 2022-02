Musica: ancora una data per Gianni Morandi a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 24 FEB - Ancora una nuova data, il 17 marzo, va ad aggiungersi alla residenza di Gianni Morandi al Teatro Duse di Bologna per il concerto "Stasera gioco in casa" che raggiunge così la cifra di 36 serate sullo storico palcoscenico bolognese, dove Gianni debuttò nel 1964, ad appena 19 anni. La nuova data vuole rispondere all'entusiasmo del pubblico che, dal debutto dell'1 novembre 2019 fino ad oggi, ha accolto lo spettacolo di Morandi con una serie ininterrotta di tutto esaurito. Sono pochissime, infatti, le poltrone ancora disponibili per le date del 10, 12, 13 marzo, annunciate solo pochi giorni fa. Le prevendite per la nuova data del 17 marzo sono aperte presso la biglietteria del Teatro Duse, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket (info teatroduse.it). Dopo quasi due anni di stop dovuto alla pandemia e l'incidente domestico con il fuoco, Morandi è tornato a cantare al Duse il 19 gennaio, in serate in cui interpreta tutti i suoi più grandi successi e racconta i momenti più emozionanti della sua carriera artistica. Ad accompagnarlo in scena ci saranno, come sempre, Alessandro Magri al pianoforte ed Elia Garutti alla chitarra. In scaletta al Duse, non mancherà 'Apri tutte le porte', il brano scritto da Lorenzo Jovanotti, che gli è valso il terzo posto e il premio della Sala Stampa 'Lucio Dalla' al 72/esimo Festival di Sanremo. (ANSA).