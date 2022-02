Nessuna restrizione Covid a festival Coachella in aprile

(ANSA) - NEW YORK, 16 FEB - Dopo un'assenza di due anni, il festival musicale di Coachella in California torna il prossimo aprile e senza alcuna restrizione Covid. L'organizzazione del grande evento, al quale parteciperanno anche i Maneskin, ha fatto sapere che non ci sarà l'obbligo della mascherina, ne' di vaccinazione oppure di un test negativo.

Coachella è un festival che di solito attrae una media di 125 mila persone. Nel 2020 e 2021 non si è svolto a causa della pandemia. Stesse procedura anche per il festival di musica country Stagecoach, che si svolgerà tra aprile e maggio.

Meno restrizioni anche nei parchi Disney. L'obbligo della mascherina cade per i vaccinati mentre resta per coloro, dai due anni in su, che non lo sono. Tuttavia non sarà richiesta la prova di vaccinazione (ANSA).