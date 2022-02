A Roma i Kodo, percussionisti giapponesi da 40 anni in scena

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Partità da Roma il 20 febbraio il tour mondiale dei Kodo, il gruppo di percussionisti dell' isola di Sado che quest' anno festeggia i 40 anni di attività. Nell' unica tappa nella capitale l' ensemble si esibirà alle 18 all' Auditorium Parco della Musica per la stagione dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia (biglietti da 35 a 15 euro). Nato cinquanta anni fa con il nome di Sado no Kuni Ondekoza, il gruppo è diventato fenomeno mondiale nel 1981 dopo una storica esibizione a Berlino. Kodō esprime la sua unicità nel rispetto della tradizione del taiko - il grande tamburo giapponese protagonista della performance - unita all'apertura e alla contaminazione con altri generi come la danza, il mimo e le arti performative. Il suono del taiko rappresenta metaforicamente il battito del cuore - quello della madre così come percepito dal bambino ancora nel grembo materno - ed è nello stesso tempo metafora dell'isola di Sado e del dialogo tra l'uomo e la Natura. Per tutta la giornata del 14 febbraio, festa di San Valentino e degli innamorati, l' Accademia Nazionale di Santa Cecilia dà la possibilità di acquistare due biglietti per lo spettacolo con il 50% di sconto, online su www.santacecilia.it e al botteghino dell'Auditorium Parco della Musica. (ANSA).