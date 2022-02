Borrani, Braun e Lonquich alla Filarmonica Romana

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Serata speciale per la Filarmonica Romana il 10 febbraio al Teatro Argentina con Alexander Lonquich al pianoforte, Lorenza Borrani al violino, e Ursina Maria Braun al violoncello per l' esecuzione dei trii con pianoforte di Robert Schumann. Leader solista della Chamber Orchestra of Europe, spalla dell'Orchestra Giovanile Europea e della Filarmonica Toscanini, membro dell'Orchestra Mozart dal 2005 al 2008, fondatrice del progetto-orchestra Spira Mirabilis, Lorenza Borrani è una delle giovani violiniste di maggior talento e creatività del nostro paese. Spazia dal barocco al contemporaneo la violoncellista svizzera Ursina Maria Braun, che condivide con la Borrani l'esperienza della Spira Mirabilis e della Chamber Orchestra of Europe. Alexander Lonquich, pianista di lunga esperienza, ha calcato i principali palcoscenici di istituzioni musicali, festival e teatri di tutto il mondo, come solista, direttore-solista, e in formazione da camera. Nei Trii con pianoforte, come in tutto lo Schumann cameristico, si racchiude l'anima più autentica del musicista tedesco, dove elementi più intimistici e lirici si contrappongono alle forti accensioni e agli slanci di un animo complesso e fortemente sensibile del compositore. (ANSA).