Sanremo: Blanco e Mahmood vincitori assoluti sui social

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Ascolti dal record, non solo per il Festival in tv, ma anche per una sorta di kermesse parallela andata in onda sui social network. Durante la settimana sanremese si sono registrate oltre 26 milioni di interazioni sui profili degli artisti in gara che, grazie alla visibilità ottenuta all'Ariston, hanno portato a casa complessivamente 2 milioni e 372mila nuovi follower. Le analisi condotte da DeRev - società di comunicazione e marketing digitale - hanno messo in luce questo interesse crescente, che ha accesso i fari sull'Ariston a scapito di qualsiasi altro tema, personaggio o trend che non fosse inerente alle faccende sanremesi.

È così che si è generata la schiacciante vittoria di Blanco e Mahmood. Il peso della loro community nella fase pre-gara li dava al terzo posto tra gli artisti che avrebbero potuto ricevere un boost dai social; ma già dopo la prima serata, i due erano schizzati in testa alla classifica. Blanco ha sbancato Instagram che, tra tutti, è stato il social media più rilevante per la kermesse, portando a casa 625.623 nuovi follower, con una crescita del 63,71% della sua fanbase, e 4,1 milioni di interazioni sul profilo durante la settimana: un record assoluto fra tutti i cantanti in gara. Al secondo posto Mahmood con 264.677 nuovi follower e 2,4 milioni interazioni.

Copione simile su TikTok, dove i due sono andati a cercare la Generazione Z, contribuendo a portarla a Sanremo: Blanco incassa 771.451 nuovi follower (+66,76% della fanbase) e oltre 5 milioni di interazioni; Mahmood gli sta subito dietro con 369.728 nuovi follower e 3,3 milioni di interazioni. Vale lo stesso sulle altre piattaforme che, tuttavia, sono state marginali per la gara rispetto a quelle citate.

Va registrata, inoltre, l'esplosione del valore commerciale di Blanco: prima del festival aveva 977mila follower su Instagram con 5,31% di engagement e una crescita nel 2021 dell'1,91%. Un suo post su Instagram poteva valere 2.500 euro.

Oggi con 1,6 milioni di follower, engagement del 45% e crescita del 63,71%, un suo post su Instagram può valere circa 15.000 euro. (ANSA).