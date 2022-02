Grignani torna dal vivo a Milano a ottobre

(ANSA) - MILANO, 07 FEB - Dopo l'esibizione (e le polemiche social) al Festival di Sanremo in duetto con il giovane Irama sulle note del suo vecchio successo 'La mia storia tra le dita', Gianluca Grignani annuncia un concerto speciale, il 15 ottobre al Forum di Assago, per i 25 anni del suo album 'La fabbrica di plastica', il secondo e più fortunato dei suoi lavori.

Pubblicato il 20 maggio 1996 su etichetta Polygram, l'album segnò la svolta rock del cantautore e verrà eseguito integralmente, dal vivo, insieme ai suoi altri successi. "Grazie a tutti per questi anni, ma questo - promette Grignani - è solo l'inizio!".

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. (ANSA).