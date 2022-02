Sanremo: Clerici, applauso a Ferilli e a strada leggerezza

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "La nostra storia ApplausoApplausoApplauso Cuore rosso Cuore rosso#sabrinaferilli, la strada della leggerezza...#sanremo22". Anche Antonella Clerici apprezza con un tweet il "non monologo" dedicato alla leggerezza della co conduttrice di questa sera al festival.

"Non è che non sappia quante cose ci sono da cambiare, da aggiustare - aveva detto la Ferilli - ma io sto nella mia linea, ho scelto la strada della leggerezza. Come dice Calvino, in tempi così pesanti bisogna planare sulle cose con un cuore senza macigni, la leggerezza non è superficialità". (ANSA).