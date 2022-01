'Fake news su Covid', anche Joni Mitchell vuole lasciare Spotify

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - La cantante Joni Mitchell ha chiesto a Spotify di rimuovere tutti i suoi pezzi accusando la piattaforma di ospitare podcast che fanno disinformazione sul Covid.

"Persone irresponsabili stanno diffondendo bugie che costano", ha detto la cantante canadese in un post sul suo sito ufficiale. Due giorni fa era stato Neil Young, vecchio amico di Joni Mitchell, a chiedere a Spotify di scegliere lui o Joe Rogan, comico no-vax, autore di un popolarissimo podcast che durante la pandemia ha diffuso informazioni fuorvianti sui vaccini contro il coronavirus. Da due giorni i pezzi di Young non sono più disponibili sulla piattaforma.

L'autrice di ''River" non ha nominato Rogan ma nel suo post ha incluso il link a una lettera aperta di centinaia di scienziati che condannavano le dichiarazioni del comico. (ANSA).