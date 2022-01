Enrico Ruggeri: a marzo nuovo album inediti La Rivoluzione

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - A marzo esce "La Rivoluzione" (Anyway Music), il nuovo album di Enrico Ruggeri. Undici brani per un disco che si preannuncia una riflessione sulla sua generazione.

Il disco è stato anticipato dalla title track "La Rivoluzione". Co-autore del brano è Massimo Bigi, novello cantautore a 60 anni, che è stato per molti concerti, a partire dal 1995, il tour manager di Enrico Ruggeri. Il singolo è accompagnato da un video, diretto da Mehmet Gurkan, prodotto da Milkit Film Studio, che simboleggia il logorio dell'anima durante il percorso della vita.

"Abbiamo corso, combattuto, qualcuno sgomitando, altri annaspando - scrive Enrico Ruggeri a proposito del primo singolo -. Siamo ancora qui, con i nostri libri, i nostri dischi, i nostri viaggi avventurosi, i nostri concerti e i nostri amori complicati. Come dice la mia canzone, noi la Rivoluzione l'abbiamo sognata, e a nostro modo abbiamo anche provato a farla, abbiamo avuto in cambio grandi emozioni e un inestimabile patrimonio culturale ed emotivo: la nostra anima è gonfia di ricchezze e di grandi delusioni".

Da aprile Ruggeri tornerà in concerto in teatro. Queste le prime date: 2 aprile Crema, 9 aprile Milano, 21 aprile Catania, 26 aprile Roma. (ANSA).