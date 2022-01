Muse, fuori il nuovo brano "Won't stand down"

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - I Muse, rock band inglese vincitrice di un Grammy Award, tornano con un nuovo brano dal titolo "Won't Stand Down" uscito per Warner Records. Prodotto dai Muse e mixato da Dan Lancaster (Bring Me The Horizon), "Won't Stand Down" è un inno da arena con chitarre pesanti e distorsioni del tipo industrial che amplificano il testo di Bellamy sul riprendersi il potere.

"Un brano su come difendersi dai bulli, che sia al parco giochi, al lavoro o ovunque - racconta Matt Bellamy -.

Proteggersi dalla coercizione e dalla manipolazione sociopatica e affrontare le avversità con forza, sicurezza e aggressività".

La band ha inoltre pubblicato il video del brano. Diretto dal regista Jared Hogan (girl in red, Joji) e girato a Kiev in Ucraina il video vede una figura fragile e misteriosa che trafuga l'energia collettiva di un esercito oscuro per trasmutarsi in un essere potenziato.

La band si esibirà in una serie di festival europei questa estate e sarà in Italia il 17 giugno al Firenze Rock. (ANSA).