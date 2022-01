Rof 2022, nuove produzioni Comte Ory e Otello

(ANSA) - PESARO, 07 GEN - Due nuove produzioni de Le Comte Ory e di Otello, la ripresa della Gazzetta e del Viaggio a Reims dell'Accademia Rossiniana, vari concerti, il ritorno di Rossinimania e il Gala celebrativo per i 40 anni di Pier Luigi Pizzi al Rof, per un totale di 23 spettacoli. E' il fitto programma della 43/a edizione del Rossini Opera Festival in programma a Pesaro dal 9 al 21 agosto prossimi, presentato oggi dal presidente Daniele Vimini e dal sovrintendente Ernesto Palacio in un incontro stampa. Un festival di "grandi ritorni" secondo Palacio, che ha citato quelli del regista Hugo De Ana e di Juan Diego Florez, da poco nominato direttore artistico del Rof, per Le Comte Ory che inaugurerà la stagione alla Vitrifrigo Arena, con Diego Matheuz alla guida dell'Orchestra Sinfonica della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso. Ma tornano anche Yves Abel (dirige Otello), Dmitry Korchak é tra gli interpreti dell'opera), Michael Spyres, Jessica Pratt, Luca Pisaroni, protagonisti di concerti lirico sinfonici. 'Rossinimania', intrattenimento musicale sulla vita del compositore, si intitola 'Il sogno dell'orso' tenimento musicale sulla vita di Rossini 'Il sogno dell'orso', ideato da Sergio Ragni, con Matteo Anselmi (regista e attore. Per il Gala celebrativo per i 40 anni di Pier Luigi Pizzi al Rof 'Tra rondò e tournedos', sono previsti brani tratti dalle 13 opere curate dal regista al Festival. In attesa del Rof, il 27 febbraio, nel quadro delle celebrazioni per il 'Non compleanno di Rossini', verrà proposto Tancredi in forma di concerto, in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Rossini.

Daniele Agiman dirigerà un cast composto da Giuliana Gianfaldoni, Maria Barakova, Sergey Romanovsky. (ANSA).