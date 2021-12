(ANSA) - BOLOGNA, 27 DIC - Le canzoni di Lucio Dalla diventeranno un musical, che debutterà a Bologna nel 2023, a 80 anni dalla nascita dell'artista. Sarà costruito su una storia inedita scandita dai più grandi successi del suo sconfinato repertorio.

Lo spettacolo sarà prodotto da Sergio De Angelis e da Fabio Massimo Colasanti (che ricopre anche il ruolo di direttore artistico del progetto), in collaborazione con Daniele Caracchi, presidente della Pressing Line (storica etichetta fondata dallo stesso Lucio). Soggetto e sceneggiatura originali saranno di Alessandra Della Guardia e Urbano Lione. Nei prossimi mesi verrà svelato il titolo e prenderà il via il casting. Lo spettacolo sarà patrocinato dalla Fondazione Lucio Dalla Bologna sarà una delle protagoniste di questa nuova importante produzione, un'esperienza musicale e teatrale che arriva dagli autori e produttori di Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele che, per due stagioni consecutive - tra il 2018 e il 2020 - ha appassionato intere platee in Italia.

