Andrea e Matteo Bocelli si esibiranno alla Casa Bianca

ROMA - Andrea Bocelli e i figli Matteo e Virginia saranno tra le star che si esibiranno alla Casa Bianca il 21 dicembre nello storico speciale natalizio che ogni anno organizza la Pbs, "In performance at the White Christmas: Spirit of the season". L'evento vedrà la partecipazione del presidente Biden e della first lady Jill Biden, mentre la conduzione sarà affidata all'attrice Jennifer Garner, vincitrice del Golden Globe.

Lo speciale, registrato dall'11 al 14 dicembre nelle diverse stanze addobbate della Casa Bianca, verrà presentato in anteprima martedì 21 dicembre alle 20 ET sulle stazioni Pbs e trasmesso in un secondo momento tramite l'American Forces Network. Un appuntamento storico per l'America e per la presidenza per condividere il meglio del teatro, della musica e della danza con il pubblico e augurare ai cittadini buone feste.

Accanto ad Andrea e Matteo Bocelli si esibirà anche la piccola Virginia Bocelli, oltre a Norah Jones, Camila Cabello, Eric Church, Jonas Brothers, Pentatonix, Billy Porter, Northwell Health Nurse Choir, Voices of Service e "The President's Own" United States Marine Band. L'evento è nato nel 1978 con il presidente Carter per mostrare il tessuto dinamico della cultura americana nella cornice della Casa più famosa della nazione. Da allora "Spirit of the Season" ha abbracciato praticamente ogni genere di performance: pop, country, gospel, jazz, blues, hip-hop, teatro e danza. Negli anni scorsi si sono alternati nomi come Bob Dylan, Stevie Wonder, Mick Jagger, Aretha Franklin, B.B. King, Justin Timberlake, Gloria Estefan, ma anche il ballerino/coreografo Mikhail Baryshnikov, il trombettista jazz Dizzy Gillespie e gli interpreti di Broadway Patti LuPone, Audra McDonald e Idina Menzel.

Andrea Bocelli, in questi giorni in America per proseguire il suo tour sold out da 300mila spettatori, il 15 e 16 dicembre è atteso a New York per una doppia data al Madison Square Garden, esaurito in ogni ordine di posti per entrambe le serate.