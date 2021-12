Grammy, Drake ritira le sue due candidature ai premi

(ANSA) - NEW YORK, 07 DIC - Drake ha ritirato le sue due candidature dai Grammy. Il rapper canadese era in lizza per 'best rap album' con "Certified Lover Boy" e 'best rap performance' per il brano "Way 2 Sexy". Secondo quanto si apprende dai media americani la decisione è stata presa dallo stesso artista e al momento non si conoscono i motivi.

Non è la prima volta che Drake si mostra critico nei confronti dei premi che sono considerati gli Oscar della musica.

L'anno scorso aveva criticato l'organizzazione per aver tagliato fuori The Weeknd, mentre nel 2019 si era rifiutato di esibirsi alla cerimonia di premiazione; poi criticò i premi dal palco.

Secondo Variety la scelta di Drake sarebbe senza precedenti, visto che la decisione di ritirarsi dalla competizione è avvenuta dopo l'annuncio delle candidature.

La cerimonia dei Grammy si terrà il prossimo 31 gennaio a Los Angeles. Il musicista jazz Jon Batiste è in testa con 11 candidature. (ANSA).