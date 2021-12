Musica: i The Killers al Milano Summer Festival

(ANSA) - MILANO, 06 DIC - I The Killers, uno dei maggiori gruppi musicali di alternative rock statunitense, suoneranno al Milano Summer Festival che si terrà all'Ippodromo Snai San Siro il 21 giugno 2022.

Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr e Mark Stoermer suoneranno i loro più grandi successi al Milano Summer Festival presentando dal vivo anche il loro recente album "Pressure Machine" che co-prodotto dalla band, Shawn Everett, e Jonathan Rado (dei Foxygen), racconta la realtà cruda e quotidiana della piccola Nephi (Utah), città natale di Brandon Flowers.

Le prevendite per lo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti, saranno disponibili sul Vivo Club mercoledì 15 dicembre alle 11 mentre i biglietti saranno in vendita online da giovedì 16 dicembre alle 11. (ANSA).