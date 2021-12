Beatrice Venezi, esce il suo nuovo album Heroines

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - E' fuori, su etichetta Warner Music Italia, il nuovo album di Beatrice Venezi, tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale, che in questo nuovo lavoro di avvale della collaborazione dell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento.

Heroines, questo è il titolo, arriva dopo "My Journey - Puccini's Symphonic Works" e si concentra su Preludi, Sinfonie, Intermezzi e Suite orchestrali tratte da opere che presentano degli straordinari personaggi femminili di Verdi, Strauss, Shostakovich, Cherubini, ma anche di Piazzolla e Lloyd Webber.

Sono presenti i ritratti sinfonici di quelle che nell'immaginario collettivo sono considerate delle eroine per eccellenza - personaggi senza bisogno di presentazioni - come Giovanna d'Arco, Isotta o Evita, ma anche i ritratti di donne che lo stigma sociale cataloga come modelli negativi, più streghe che donne: Medea, infanticida dei propri figli, ad esempio, o Maria de Buenos Aires, nata "un giorno in cui Dio era ubriaco", o ancora la Lady Macbeth di Shostakovich, una donna vessata e abusata che si conquista la propria libertà con l'omicidio.

L'album diventa così un viaggio di circa due secoli di storia della musica nell'animo femminile, ed è un inno alla libertà personale, un monito, una pluralità di esempi di eroismo e femminilità, che hanno tanto da dirci ancora oggi. (ANSA).