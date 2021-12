80 anni Accardo, Chigiana lo festeggia

(ANSA) - SIENA, 02 DIC - L'Accademia musicale Chigiana festeggia l'80/o compleanno di Salvatore Accardo con un concerto della stagione Micat in Vertice venerdì 3 dicembre alle 21 al Teatro dei Rozzi di Siena. Il celebre violinista, si ricorda, è profondamente legato alla Chigiana: ne è stato un giovanissimo allievo, appena quattordicenne, per poi tornare come docente dal 1973 al 1981 e successivamente dal 2003 ad oggi. Questo festeggiamento, si spiega, "è un'occasione particolarmente significativa per celebrare uno dei più grandi musicisti della nostra epoca, ma anche il principale rappresentante e ambasciatore" della Chigiana e della sua storia nel mondo. Sul palco dei Rozzi Accardo si esibirà accanto all'Orchestra da Camera italiana, formata da suoi ex allievi e da lui fondata - come avvenuto per il Quartetto Accardo - nel quadro di un costante impegno in ambito concertistico e didattico. In programma musiche di Silvia Colasanti, compositrice romana che a lui ha dedicato i due lavori, Capriccio a due e il nuovo Aria per Salvatore, che sarà eseguito a Siena in prima assoluta. A completare il programma il Gran Duo concertante per violino, contrabbasso e orchestra d'archi di Giovanni Bottesini e il Quartetto in mi minore di Verdi nella trascrizione per orchestra da camera. L'incontro tra Accardo e Chigiana risale agli anni '50, quando il violinista quattordicenne è ammesso nella classe di Yvonne Astruc. Nel 1973 entra a far parte dei docenti chigiani, succedendo a Franco Gulli. Negli anni successivi (1976) Accardo è dedicatario dei Sei capricci per violino solo di Salvatore Sciarrino, di cui terrà a battesimo la prima esecuzione assoluta proprio alla Chigiana, nonché protagonista (1977) di una serie di concerti dedicati al recupero di pagine ottocentesche ormai dimenticate assieme ad altri Maestri Chigiani, quali Alain Meunier, Sylvie Gazeau, Bruno Giuranna, Franco Petracchi e Oscar Ghiglia. Dopo una lunga pausa (dal 1981 al 2002) torna all'Accademia Chigiana come docente di violino, "dando vita a una scuola unica in Italia" e "un contributo determinante alla formazione di nuove generazioni di giovani talenti provenienti da tutto il mondo". (ANSA).