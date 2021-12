Adele, dal 21 gennaio residency a Las Vegas

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Adele, che ha da poco pubblicato il nuovo album dal titolo 30, ha annunciato "Weekends with Adele", una residency al Teatro Colosseum del Caesars Palace Hotel a Las Vegas, a partire dal 21 gennaio.

Gli show si terranno il venerdì e il sabato fino al 16 aprile, con due concerti per ogni fine settimana (tranne quello dal 18 al 19 febbraio).

I concerti di Las Vegas, insieme alle due date annunciate a Londra per l'estate, saranno per ora l'unica possibilità quest'anno per vedere Adele in concerto. (ANSA).