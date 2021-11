Foto con capezzolo, Madonna contro Instagram dopo censura

(ANSA) - NEW YORK, 26 NOV - Instagram censura Madonna per una foto in cui si vede un capezzolo e la popstar insorge accusando il social media di sessismo. E come ritorsione ripubblica la foto coprendo una parte del seno con un emoji a forma di cuore.

La foto rimossa la ritraeva sdraiata su un letto in calze a rete e lingerie, tuttavia mostra anche un capezzolo e secondo Instagram è contro le regole sulla nudità. "Ripubblico questa foto che Instagram ha tolto senza avvisarmi" - scrive Madonna.

Continua dicendo che si vive in una cultura in cui ogni parte del corpo femminile viene esposto ad eccezione del capezzolo.

"Come se fosse - spiega - l'unica parte dell'anatomia femminile che può essere sessualizzata. Il capezzolo nutre il bambino!" Dice anche che ci sono regole diverse per gli uomini I quali possono invece mostrare i capezzoli. "Non sono erotici?" - commenta. (ANSA).