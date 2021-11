MinaCelentano, esce terzo disco insieme con un inedito

La coppia d'oro della musica italiana torna ancora una volta. Mina e Celentano continuano la loro collaborazione iniziata nel 1998 con l'album di inediti Mina Celentano, continuata nel 2016 con Le Migliori e ora coronata da The Complete Recordings, cofanetto con tutte le canzoni registrate insieme dai due artisti, in uscita il 26 novembre e distribuito da Sony Music.

Il cofanetto raccoglie le registrazioni in studio dei duetti della coppia, a partire dal 1998 fino all'ultimo inedito, "Niente è andato perso" (scritto da Fabio Ilacqua), pubblicato per quest'occasione, a coronamento del sodalizio artistico delle due leggende della musica italiana.

Dal 10 dicembre sarà pubblicato anche un Box Deluxe con doppio cd e due Picture Disc, oltre a un 45 giri e due versioni in vinile. Il lavoro è accompagnato da un libro fotografico con scatti inediti dei due artisti, realizzati durante le session di registrazione.

"Si vogliono bene da quando sono ragazzi - racconta Massimiliano Pani, figlio di Mina nonché suo produttore - dai tempi delle balere. Entrambi hanno ridisegnato il modo di definire l'artista, ognuno con il suo percorso. La loro forza? Essere contemporanei senza fare nulla per esserlo e una personalità talmente forte da aver influenzato anche il personaggio pubblico". "Sono due giocherelloni - aggiunge Claudia Mori, da più di 50 anni al fianco del Molleggiato e a capo dell'etichetta discografica Clan Celentano -. Lavorano con leggerezza, ma serietà". (ANSA).