Maneskin in Usa, apriranno concerto Rolling Stones

"Hanno vinto l'Eurovision. Riusciranno a conquistare il mondo?" - scriveva il New York Times lo scorso giugno a proposito dei Maneskin. Se la conquista del mondo parte dagli Stati Uniti allora il momento è arrivato per la band italiana formata da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). I Maneskin sono partiti alla conquista degli States entrando nelle case di milioni di americani grazie al The Tonight Show con Jimmy Fallon. E' stato il loro debutto televisivo.

Il gruppo è stato la ciliegina sulla torta del talk show notturno e Fallon non è riuscito a stare fermo sulla sedia quando in diversi momenti della trasmissione è stato suonato il ritornello di 'Beggin', brano originariamente reso famoso dal gruppo rock e pop statunitense negli anni '60. Fallon ha introdotto la band al pubblico all' inizio del suo show mostrando la copertina del loro nuovo album ' Teatro d'ira' ed elencando i loro successi come gli oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il trionfo alla 65/a edizione dell'Eurovision Song Contest e come special guest dei Rolling Stones nel loro show di sabato 6 novembre al Allegiant Stadium di Las Vegas in Nevada. In chiusura di trasmissione il gruppo ha esequio 'Beggin' e 'Mammamia'.

"'Beggin' dei Måneskin - ha scritto la rivista Billboard - continua a regnare in cima all'Alternative Airplay Chart, consacrando la più veloce conquista della vetta per una nuova band negli ultimi venticinque anni". "Måneskin -scriveva ancora il New York Times - Måneskin sono un potente concentrato di carisma ed energia sul palco, hanno abbattuto le barriere linguistiche e di genere e difendono l'auto-espressione. C'è qualcosa di molto rivoluzionario in loro" E dopo il palcoscenico televisivo, i quattro ragazzi romani si preparano a portare carisma ed energia nel loro debutto musicale vero e proprio in Usa, un concerto stasera (27 ottobre per chi legge, ndr) al Bowery Ballroom di New York dove i biglietti sono andati tutti esauriti. Nella stessa sala concerti si sono esibiti tra gli altri in passato, Tony Bennett, i Coldplay, Kanye West, Lady Gaga, Metallica, Robert Plant. Dopo New York e prima di Las Vegas, la band si esibirà anche a Los Angeles in California il 1 novembre.