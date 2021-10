Da Morgan a The Jackal, i nuovi podcast di Spotify

(ANSA) - ROMA, 12 OTT -Dal ritorno dei The Jackal agli astri maledetti di Morgan e poi due "intoccabili" come calcio e cibo e la vita dopo i 30. Apre così l'autunno dei nuovi show originali di Spotify, la piattaforma streaming che punta sempre più sui podcast, cavalcando una febbre ormai globale: in soli tre anni, dal 2018 a oggi, il numero di show è aumentato di oltre il 2.500 con una crescita verticale di oltre il 2.500%. Non solo offerta, ma anche domanda, con più di 84 milioni di persone nel mondo che tra gennaio e il 21 settembre 2021 hanno ascoltato un podcast per la prima volta. L'Italia, racconta Eduardo Alonso, Head of Studios Southern & Eastern Europe di Spotify, "è tra i paesi che hanno mostrato la più grande crescita nell'offerta del genere, con un'espansione del catalogo in lingua italiana dell'89% solo nell'ultimo anno" (a livello globale la media è dell'85% con 1,5 milioni di nuovi podcast). Cosa ascoltiamo? In testa alle classifiche globali c'è il genere Society & Culture, con show come quelli dell'ex presidente USA Barak Obama o la star Bruce Springsteen (Let's Find out ASMR, Renegades: Born in the USA). Oppure Comedy, trainato da titoli come The Joe Rogan Experience, Armchair Expert with Dax Shepard, and Call Her Daddy di Alexandra Cooper, amatissimo dalla Generazione Z e dai Millennial. Nel nostro Paese, tra gli over 40 spopolano le lezioni e conferenze di storia di Alessandro Barbero, mentre lo show preferito dalla Gen Z e dai Millennial è Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal. Per le news, il più ascoltato è Morning di Francesco Costa, mentre Demoni Urbani si conferma il true crime più amato e Motivazione e Crescita Personale di EdoBraa è al primo posto nella categoria Lifestyle & Health. A ottobre si riparte proprio con coloro che in Italia avevano aperto la strada. Dopo il successo di "Tutto Sanremo ma dura meno" (a febbraio primo titolo Made in Italy per Spotify), dal 13 ottobre The Jackal tornano con "Biscottis, Storie dell'Internet", nuovo show che (giocando sin dal titolo con la traduzione di Cookies) racconterà com'è cambiato il web e come il web ha cambiato le nostre vite. "Sarà la storia-pop di internet attraverso momenti assurdi ed incredibili in cui il web ha cambiato la vita delle persone", spiega Ciro Priello. Un esempio? "Quel ragazzo che partendo dallo scambio di una graffetta di metallo su internet, riuscì ad avere una casa in Canada", anticipa Simone Ruzzo. Dal 14 ottobre è invece on line "UltràDelicious - Maurizio Tentella", viaggio in 16 città italiane che mette insieme cibo e calcio, con le storie di squadre epiche, dall'Inter di Ronaldo alla Fiorentina di Batistuta, passando per la Sampdoria di Vialli e Mancini. "Si scoprirà come tifo e buona cucina aiutino a preparare le prime e a digerire le seconde", sorride Tentella. E poi, dal 18, "Tutte le volte che", con due vere amiche, nella vita e sul lavoro, ovvero Camilla (Camihawke) e Alice (Alice Venturi) a ripercorre tutte le volte che hanno imparato qualcosa di nuovo, dall'università all'andare a convivere, dal capire che lavoro fare, alle figuracce, fino all'oroscopo. "Sarà la visione dei 30 anni e il racconto di quanto il nostro punto di vista sia cambiato", spiega Camilla. Un tema a puntata, a partire dall'amicizia. Infine, Morgan e "Ikaros - Le ali di cera del rock", dal 21 ottobre, con una carrellata di artisti, che, dice Morgan, "bruciandosi, hanno salvato la musica. Per restare eterni". Protagonisti, Tenco, Billie Holliday, Janis Joplin e, nel primo episodio, Amy Winehouse. Intanto, si è appena chiuso il bando Spotify di Sound Up, programma globale per supportare la produzione di show originali di aspiranti podcaster donne. "Ci siamo accorti che solo il 22% di quelli presenti nella classifica top 100 italiana è condotto da donne", spiega Alonso. Quasi 1000 le candidature, per 10 posti.