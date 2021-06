Todo cambia - La festa in musica di Radio3

ROMA - Lunedì 21 giugno 2021 dalle ore 19.00, in occasione della Festa della musica, Rai Radio3 riaprirà la storica sala A di via Asiago con una diretta radiofonica ricca di ospiti del mondo della musica, del teatro e del cinema. La suggestione che ispira la serata è il cambiamento come ritorno alla normalità, alla musica, al cinema, al teatro che per tanti mesi sono stati interdetti a causa della pandemia: anche quello che sembrava un incubo, che sembrava non finire mai, anche quello sta per finire, perché tutto si rinnova e nulla è ineluttabile. E sebbene l'emergenza sanitaria abbia cambiato tante cose, di nuovo si riaprono i teatri e le sale da concerto: la rinascita è possibile ed è qui davanti a noi.

Radio3 vuole festeggiarla nei linguaggi che ci appartengono: quelli della musica, del teatro, del cinema, della poesia. La serata, in diretta su Rai Radio3 e su RaiPlay dalla storica Sala A di via Asiago, inizierà alle ore 19.00 e finirà alle 23.30, sarà condotta da Stefano Catucci. In apertura, il viaggio attraverso i capolavori di uno dei maestri della musica italiana, intrapreso da una delle voci più emozionanti e intense del nostro paese, Ginevra Di Marco che, al fianco del tastierista Francesco Magnelli e del chitarrista Andrea Salvadori, proporrà brani tratti dal progetto "Quello che conta - Ginevra canta Tenco" oltre a regalarci la sua versione di Todo cambia di Mercedes Sosa, che ispira l'intera serata. Alle 19.20 nello spazio di Hollywood Party Steve Della Casa ed Enrico Magrelli intervisteranno Valentina Lodovini, che si racconterà, tra cinema e musica. Alle 20.00 il testimone passerà a Tutta l'umanità ne parla, il talk impossibile di Radio3: solo qui può accadere che Gioachino Rossini componga al volo un brano per Ella Fitzgerald: il genio del teatro musicale e la grande interprete jazz saranno gli ospiti di Edoardo Camurri e Pietro del Soldà, nella puntata speciale per la giornata della musica. Alle 20.40 sarà la volta di Umberto Orsini, una delle più prestigiose presenze del teatro italiano. Alle 21.10 la grande musica con il Quartetto di Cremona composto da: Cristiano Gualco violino; Paolo Andreoli violino; Simone Gramaglia viola; Giovanni Scaglione, violoncello.

Il programma pensato per Radio3 si apre con la Serenata italiana di Hugo Wolf, testimonianza della predilezione del compositore per il nostro paese e per le sue tradizioni musicali, ispirato dal romanzo di Joseph von Eichendorff, Vita di un perdigiorno. Segue il primo quartetto per archi di Sergej Prokofiev e si chiude con il capolavoro di Franz Schubert il quartetto in la minore "Rosamunde". Alle 22.10 il reading della poetessa Maria Grazia Calandrone dal titolo: La voce dei poeti per ritrovare "Il tempo perduto". E infine, chiusura in grande stile con Enrico Rava, figura di riferimento internazionale del jazz italiano, che si esibirà alla testa del suo Quartetto, formato da alcuni dei musicisti più interessanti della nuova generazione: con Rava suoneranno Francesco Diodati alla chitarra, Dario Deidda al contrabbasso, Enrico Morello alla batteria.