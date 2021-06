Nuovo singolo per Lorde, si intitola "Solar power"

Dopo aver portato al successo, ancora minorenne, brani come "Royals" (2 volte platino in Italia che ha regalato le prime posizioni di tutte le classifiche mondiali), "Team" e "Green light" (anche questi certificati Platino), l'artista neo-zelandese Lorde torna oggi un nuovo, atteso, singolo che si intitola "Solar power".

Il brano, disponibile in tutti gli store digitali, è accompagnato da un video ufficiale già online su https://youtu.be/wvsP_lzh2-8.

Il brano e il video di "Solar Power", arrivati dopo 3 anni di silenzio discografico, ci regalano una nuova Lorde. "Solar Power" è come un "tuffo rinfrescante", un ritorno a suoni più organici, un inno estivo che si ispira alla tradizione degli autori folk degli anni '60 e '70 e alla musica pop di inizio anni 2000 (The Mamas & The Papas, Crosby, Stills & Nash, ma anche le TLC, Destiny's Child e All Saints). (ANSA).