Hit parade, en plein di Rkomi

Rkomi fan man bassa. Il rapper centra l'en plein ed primo con il nuovo album Taxi Driver nella classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, e anche tra i vinili. In più è anche in vetta tra i singoli con il brano Nuovo Range feat. Sfera Ebbasta & Junior K. Entrano in top 10 singoli anche 10 ragazze feat. Ernia & Mace e Partire da te. Continua il momento d'oro per la giovanissima Madame che passa dal terzo al secondo posto con il disco che porta il suo nome e supera così Fastlife 4 di Guè Pequeno & Dj Harsh, quarto volume del mixtape, che si aggiunge alla celebrazione della carriera solista del rapper e segue l'uscita de "Il Ragazzo D'Oro - 10 anni dopo".

Appena fuori dal podio si piazza la seconda new entry della settimana: i sempreverdi Pink Floyd con il Live at Knebworth 1990, registrazione del concerto di beneficenza tenutosi nella Knebworth House il 30 giugno 1990 di cui la band fu protagonista insieme a Paul McCartney, Dire Straits, Genesis, Plant & Page, Eric Clapton, Cliff Richard, Tears for Fears, Elton John, Status Quo. Stabili in quinta posizione i Maneskin, in attesa di prendere parte all'Eurovision Song Contest in programma tra pochi giorni a Rotterdam, con il loro Teatro d'Ira - Vol. 1. Sesto Mace con Obe, che precede Achille Lauro (in discesa di un gradino) con Lauro, il suo nome all'anagrafe, frutto delle influenze che i vari generi musicali hanno avuto sulla sua formazione di artista. Tiene la posizione Capo Plaza con Plaza. Chiudono la top ten Tedua con Don't Panic e Sfera Ebbasta con Famoso.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 30 aprile al 6 maggio 2021:

1) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) MADAME, MADAME (SUGAR-UNIVERSAL MUSIC)

3) FASTLIFE 4, GUE PEQUENO & DJ HARSH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

4) LIVE AT KNEBWORTH 1990, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

5) TEATRO D'IRA - VOL. I, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SONY)

6) OBE, MACE (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

7) LAURO, ACHILLE LAURO (ELEKTRA RECORDS ITALY-WARNER MUSIC)

8) PLAZA, CAPO PLAZA (PLAZA MUSIC/ATLANTIC/WM ITALY-WARNER MUSIC)

9) DON'T PANIC, TEDUA (EPIC-SONY)

10) FAMOSO, SFERA EBBASTA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

Questi i singoli più scaricati:

1) NUOVO RANGE, RKOMI, SFERA EBBASTA & JUNIOR K (ISLAND-UNI)

2) MUSICA LEGGERISSIMA, COLAPESCE DIMARTINO (RCA NUMERO UNO-SME)

3) LADY, SANGIOVANNI (FASCINO P.G.T.-THE ORCHARD)

4) MI MANCHI, AKA 7EVEN (FASCINO P.G.T.-THE ORCHARD)

5) VOCE, MADAME (SUGAR-UNI)

E infine questa la classifica dei vinili:

1) TAXI DRIVER, RKOMI (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) LIVE AT KNEBWORTH 1990, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

3) WALLS, LOUIS TOMLINSON (SYCO MUSIC-SONY)

4) FINE LINE, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY)

5) HARRY STYLES, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY).