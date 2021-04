Taylor Swift, nuova canzone a sorpresa da cassaforte

(ANSA) - NEW YORK, 08 APR - Taylor Swift apre di nuovo la cassaforte delle sue canzoni inedite e sorprende i suoi fan con un nuovo singolo, 'Mr. Perfectly Fine'. Il brano arriva alla vigilia dell'uscita il 9 aprile di Fearless versione Taylor Swift. L'album del 2008 è stato reinciso dopo che la sua ex casa discografica Big Machine ha venduto a insaputa della cantante i diritti dei master alla Ithaca Holdings LLC - guidata da Scooter Braun.

La Swift ha detto di aver scritto 'Mr. Perfectly Fine' nel 2008 ma all'epoca decise di non includerlo in Fearless. Qualche giorno fa su Instagram ha svelato tutte le tracce, 26 più un bonus track, che fanno parte del nuovo album secondo la sua musica. Tra i brani inediti, ripescati dalla cassaforte 'That's When' e 'We Were Happy'in cui Taylor duetta con Keith Urban.

