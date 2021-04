We all love Ennio Morricone, a Pechino concerto tributo

Un concerto per celebrare Ennio Morricone e i suoi capolavori musicali indimenticabili. E' l' omaggio che a un anno dalla morte del grande compositore, conosciuto e amato dal pubblico di tutto il mondo per le sue colonne sonore meravigliose di oltre cento classici del cinema, gli dedicano il 9 aprile l'Ambasciata italiana e l'Istituto Italiano di Cultura di Pechino , in collaborazione con la Forbidden City Concert Hall.

Al concerto commemorativo parteciperanno alcuni tra i musicisti cinesi contemporanei più influenti della musica folk, world, jazz, rock, indi. Lo spettacolo, ideato dal conosciutissimo conduttore radiofonico e dj Youdai, considerato il più influente del panorama nazionale, offrirà la reinterpretazione, secondo i diversi stili degli artisti cinesi, di 20 brani di alcune tra le più famose colonne sonore di Ennio Morricone. Un tributo alla bellezza e alla unicità della musica del grande maestro, al suo linguaggio universale che mette insieme culture e popoli diversi e l' invito ispirato al linguaggio creativo tra artisti e generi musicali. Alle 19:30 gli artisti si esibiranno nell'Auditorium della Città Proibita per celebrare l'amato Morricone e la sua musica.

Le melodie meravigliose e toccanti di film come Nuovo Cinema Paradiso, C'era una volta in America, Novecento, La leggenda del pianista sull'oceano, Malena e molti altri saranno eseguiti al piano, violino, violoncello, sassofono, clarinetto, dulcimer, chitarra, armonica e percussioni e cantati da interpreti del bel canto in una festa di note incantevoli e romantiche dedicate al maestro. (ANSA).