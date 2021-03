Maddalena, Anxiety Is A Modern Cliché

Raccontare l'ansia come "la più umana delle fragilità", per poi esasperarla, vederla, superarla e vincerla: c'è tutto questo nel primo singolo di Maddalena, dal titolo "Anxiety Is A Modern Cliché", il cui video è disponibile dal 12 marzo. Il singolo, uscito lo scorso 5 febbraio su Spotify, Apple Music e tutte le piattaforme digitali distribuito da Universal Music Italia, è un brano ironico e profondo nel quale l'artista, all'anagrafe Maddalena Morielli, nata a Roma nel 1998, racconta immagini della propria vita e le fragilità della sua generazione spesso impegnata - soprattutto ora, in questo periodo di pandemia globale - in una lotta quotidiana contro l'ansia. Maddalena, che scrive le sue canzoni in italiano e in inglese, recentemente è stata selezionata da Officina Pasolini, laboratorio di Alta Formazione Artistica, diretto da Tosca. Ha ultimato i suoi primi brani con la produzione di Andrea Rigonat e il mastering di Giovanni Versari.

"L'ansia, che disegna così bene il nostro tempo, è tra le più umane delle fragilità. L'ansia soffoca, disorienta, paralizza e non fa dormire. Per colpa sua soffro d'insonnia da quando sono nata. Il rimedio? Parti dall'ansia che ti sta disturbando e pensane una più grande. Così facendo sono arrivata ad occuparmi dell'ansia più grande in assoluto; quella innominabile. Cos'è successo? Mi sono trovata a sorridere, a relativizzare e a disincarnare le piccole ma martellanti angosce quotidiane che mi tolgono il sonno", afferma l'artista, "L'ho visualizzata l'ansia e mi ha fatto sorridere perché ho capito che è la proiezione della mia regia, della nostra regia, di una qualche regia. Ancora adesso però mi dimentico spesso che non esiste e ne rimango fregata. Va bene così.. fa parte del gioco e quindi giochiamo: la esaspero, la vedo, la supero e vinco".