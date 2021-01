Musica: Yoko Ono lancia canale musicale su Amazon

(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - Yoko Ono si lancia in una nuova iniziativa. Un canale musicale in streaming. Si tratta di Coda Collection disponibile dal prossimo mese su Amazon Prime e realizzato in collaborazione con Janie Hendrix, sorellastra di Jimi Hendrix.

Coda proporrà nuovi documentari, anteprime di film musicali e rari video di concerti presentati dagli artisti più amati. Tra i 150 titoli lanciati dal 18 febbraio, Music, Money, Madness… Jimi Hendrix In Maui, The Rolling Stones On The Air, Johnny Cash At San Quentin, Miranda Lambert: Revolution Live By Candlelight e Bob Dylan's Trouble No More. Il costo del servizio sarà di 4 dollari e 99 centesimi al mese. (ANSA).