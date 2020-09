Hit parade, svetta collettivo trap FSK Satellite

Arriva il gruppo trap dei FSK Satellite e si prende la vetta della classifica dei dischi più venduti della settimana (anche tra i vinili) secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, con il nuovo e secondo lavoro Padre Figlio e Spirito. Il collettivo scalza dal primo posto Gigi D'Alessio con Buongiorno, il disco che rivisita in chiave rap e trap le hit della carriera del cantautore in duetto con i giovani artisti della scena urban napoletana, ora terzo. Il podio è completato da Guè Pequeno che con Mr. Fini si mantiene da settimane nella zona alta della hit parade.

Quarto posto, in risalita di due posizioni, per Ernia con Gemelli, davanti a Irama, stabile al quinto con Crepe. Nessuna novità nella seconda metà della classifica con la compilation estiva di Rtl 102.5 al sesto posto, Geolier con Emanuele al settimo, Marracash - che rientra tra i primi dieci - ottavo con Persona. Gli inossidabili Pinguini Tattici con Fuori dall'Hype Ringo Starr sono stabili noni, davanti a Tedua e al suo Vita Vera Mixtape: aspettando la Divina Commedia.

Tra i singoli, si conferma ancora una volta in prima posizione A un passo dalla luna, la hit estiva di Rocco Hunt e Ana Mena.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dall'11 al 17 settembre 2020.

1) PADRE FIGLIO E SPIRITO, FSK SATELLITE (THAURUS/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) MR FINI, GUE' PEQUENO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) BUONGIORNO, GIGI D'ALESSIO (GGD EDIZIONI SRL-SONY)

4) GEMELLI, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

5) CREPE, IRAMA (WARNER RECORDS-WARNER MUSIC)

6) RTL POWER HITS ESTATE 2020, ARTISTI VARI (WEA-WARNER MUSIC)

7) EMANUELE (MARCHIO REGISTRATO), GEOLIER (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

9) FUORI DALL'HYPE RINGO STARR, PINGUINI TATTICI NUCLEARI (RCA RECORDS LABEL-SONY)

10) VITA VERA MIXTAPE: ASPETTANDO LA DIVINA COMMEDIA, TEDUA (KURAMA S.R.L.-SONY)

Questi i singoli più scaricati:

1) A UN PASSO DALLA LUNA, ROCCO HUNT & ANA MENA (RCA RECORDS LABEL-SME)

2) SUPERCLASSICO, ERNIA (ISLAND-UNI)

3) HYPNOTIZED, PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS (COLUMBIA-SME)

4) KARAOKE, BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO (POLYDOR-UNI)

5) JERUSALEMA, MASTER KG FEAT. BURNA BOY & NOMCEBO ZIKODE (OPEN MIC PRODUCTIONS-WARNER MUSIC)

E questa la classifica dei vinili:

1) PADRE FIGLIO E SPIRITO, FSK SATELLITE (THAURUS/ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

3) WE ARE CHAOS, MARILYN MANSON (IMS-CAROLINE INT. LI-UNIVERSAL MUSIC)

4) FINE LINE, HARRY STYLES (COLUMBIA-SONY)

5) TO BRING YOU MY LOVE-DEMOS, PJ HARVEY (IMS-ISLAND-UNIVERSAL MUSIC).