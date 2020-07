Hit parade, Guè Pequeno si conferma in vetta

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Podio della classifica dei dischi più venduti della settimana invariato rispetto a sette giorni fa, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Guè Pequeno si conferma per la seconda settimana consecutiva in vetta con Mr. Fini, suo ottavo album, uscito a distanza di due anni da Sinatra. Al secondo posto stabile il rapper Ernia con Gemelli (primo posto tra i vinili), sua terza fatica discografica e al terzo Tedua con Vita Vera Mixtape, progetto che vede tra le collaborazioni nomi di primo piano della scena rap e trap italiana.

Ancora rap, in quarta posizione, per la prima new entry della settimana: è l'album Caldo, nato dalla volontà di Mambolosco e Boro Boro di celebrare l'amicizia che li lega da più di un anno e che li ha visti collaborare anche con molti altri artisti.

Subito dietro, in discesa di un gradino, c'è Ghali con Dna, che precede un'altra nuova uscita: la raccolta in doppio cd dei brani per l'estate di Radio Itaia Summer 2020.

Marracash, che ha appena conquistato il traguardo di album più venduto nei primi sei mesi dell'anno con Persona, ha perso due posizioni ed è settimo, davanti a Ketama126 con Kety Reborn, nuova edizione con cinque inediti del disco uscito nel 2019.

Chiudono la top ten, Pop Smoke con Shoot for the stars aim for the moon e Random con Montagne Russe.

Tra i singoli, si conferma al primo posto la hit estiva Karaoke dell'accoppiata d'oro Boomdabash-Alessandra Amoroso.

Ecco la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 3 al 9 luglio 2020:

1) MR. FINI, GUÈ PEQUENO (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

2) GEMELLI, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

3) VITA VERA MIXTAPE: ASPETTANDO LA DIVINA COMMEDIA, TEDUA (KURAMA S.R.L.-SONY)

4) CALDO, MAMBOLOSCO & BORO BORO (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC)

5) DNA, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC-WARNER MUSIC)

6) RADIO ITALIA SUMMER 2020, ARTISTI VARI (SOLO MUSICA ITALIANA-SONY)

7) PERSONA, MARRACASH (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC)

8) KETY REBORN, KETAMA126 (EPIC-SONY)

9) SHOOT FOR THE STARS AIM FOR THE MOON, POP SMOKE (VICTOR VICTOR WORLDWIDE-UNIVERSAL MUSIC)

10) MONTAGNE RUSSE, RANDOM (VISORY-RECORDS BELIEVE)

Questi i singoli più scaricati:

1) KARAOKE, BOOMDABASH & ALESSANDRA AMOROSO (POLYDOR-UNI)

2) MEDITERRANEA, IRAMA (WM ITALY-WARNER MUSIC)

3) M' MANC, SHABLO, GEOLIER & SFERA EBBASTA (ISLAND-UNI)

4) NON MI BASTA PIÙ, BABY K & CHIARA FERRAGNI (SONY MUSIC-ENTERTAINMENT SME)

5) ROSES, SAINT JHN (GODD COMPLEXX/HITCO, B1/EFFECTIVE-SME)

E questa la classifica dei vinili:

1) GEMELLI, ERNIA (ISLAND - UNIVERSAL MUSIC)

2) DNA, GHALI (STO RECORDS/ATLANTIC - WARNER MUSIC)

3) 2020 SPEEDBALL, TIMORIA (UNIVERSAL STRATEGIC-UNIVERSAL MUSIC)

4) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE-WARNER MUSIC)

5) FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM. IL CONCERTO RITROVATO, FABRIZIO DE ANDRÉ & PFM (LEGACY RECORDINGS-SONY).