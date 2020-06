All' Arena di Verona torna Power Hits Estate

I numeri uno della canzone italiana sono pronti a tornare all'Arena di Verona per esibirsi a suon di tormentoni estivi. Anche quest'anno l'anfiteatro scaligero ospiterà il Power Hits Estate 2020, concerto di Rtl 102.5.

Mercoledì 9 settembre torna l'evento nazionale che ha raccolto l'eredità del Festivalbar. Il mondo della musica sarà a Verona.

Zucchero, Biagio Antonacci, Gianna Nannini, Tiziano Ferro sono solo alcuni degli artisti che hanno già confermato la loro presenza. La quarta edizione della manifestazione, non avrà pubblico, ma sarà trasmessa in diretta tv e radio. Lo ha annunciato il sindaco di Verona Federico Sboarina. Sul sito di RTL 102.5 dal 22 giugno si potrà votare la propria canzone preferita. "Vedremo l'Arena in una veste straordinaria - ha detto il sindaco Sboarina -. Dopo le esibizioni di Diodato e Grigolo, che hanno fatto il giro del mondo, questa serata sarà un veicolo importantissimo di promozione della città". "Il Power Hits Estate, negli anni, è diventato un appuntamento per milioni di persone, seguito da nord a sud, soprattutto dai giovani. E quest'anno, per come è stato ideato, sarà uno spettacolo unico, dal forte impatto" ha concluso Sboarina. (ANSA).