Morto il cantante francese Christophe

(ANSA) - PARIGI, 17 APR - Il cantante francese Christophe, interprete di successi come 'Aline' e 'Mots Bleus', è morto a Brest, in Francia, all'età di 74 anni. A confermarlo all'AFP la moglie Véronique Bevilacqua, che ha parlato genericamente di enfisema e malattie polmonari, senza mai nominare il coronavirus come causa del decesso. Il giornale 'Le Parisienne', invece, da subito aveva indicato il virus come responsabile della malattia ma la famiglia non ha mai confermato.

L'artista era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Parigi lo scorso 26 marzo, e successivamente trasferito a Brest dove è avvenuto il decesso.

"Christophe non c'è più", ha annunciato Véronique assieme alla figlia Lucie. "Nonostante la dedizione dei medici, le forze lo hanno abbandonato". Christophe era salito alla ribalta del successo con "Aline", nel 1965, ed ha poi attraversato mezzo secolo della canzone francese con un percorso del tutto personale e apprezzato dal pubblico.