Show di droni per il Bulgari Hotel Roma con Zendaya

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Uno spettacolare show di 200 droni ha illuminato la notte romana su Largo Augusto Imperatore, rendendo omaggio alla capitale e al Mausoleo di Augusto, il monumento funerario situato al centro della celebre piazza, per l'apertura del Bulgari Hotel Roma, che ha visto nel parterre del ricevimento molte celebrity capitanate dalla bellissima Zendaya.

L'attrice, elegantissima in completo pantaloni nero di Valentino Haute Couture, gioielli e orologio della maison romana, ha tagliato il nastro assieme al ceo di Bulgari Jean-Christophe Babin, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, all'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, all'attrice indiana Priyanka Chopra Jonas, all'executive vice president Bulgari Group Silvio Ursini, al general manager del nuovo albergo romano, Vincenzo Falcone.

L'hotel comprende 114 stanze, una suite di 300 mq, una spa, un bar e una terrazza con ampie vedute della città al settimo piano, progettati dallo studio di architettura ACPV Antonio Citterio Patricia Viel, che ha firmato i look dei nove hotel e resort del gruppo in tutto il mondo. Lo Studio Polis di Roma, architetto Gennaro Farina, ha curato il design e la supervisione dei lavori di restauro dello stabile, le decorazioni ed è stato anche coinvolto nel piano urbano. Seicento gli ospiti del party, tra i quali Anna Foglietta, Alessandro Gassmann, Miriam Leone, Cristiana Capotondi, Adele Exarchopoulos, Emilia Schüle. (ANSA).