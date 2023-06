Chanel Metiers d'Art sfila a Tokyo tra balli e musica

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - La collezione Chanel Métiers d'art 2022/23 che ha sfilato a Tokyo, combina una profusione di colori e motivi ispirati all'energia degli anni Settanta con i codici emblematici della maison: camelie, perle intrecciate, bottoni gioiello, ricami di perline e paillettes, tutti reinventati da Virginie Viard, direttrice artistica delle collezioni moda di Chanel, in dialogo creativo con gli artigiani delle maison d'art. Quando è stato presentato per la prima volta lo scorso dicembre nell'ex Palais de Justice di Dakar, in Senegal, il fashion show è stato accompagnato da un programma che ha celebrato la scena artistica in questa influente e internazionale capitale culturale, in particolare nei settori cari a Chanel: moda, cinema, danza, letteratura, arte contemporanea e musica.

Ora a Tokyo, Chanel ha continuato questa conversazione artistica a lungo termine iniziata a Dakar, stringendo nuovi legami con la scena artistica di Tokyo. Gli ospiti sono stati accolti al Tokyo Big Sight con uno spettacolo di danza, una nuova interpretazione di Slow Show del coreografo Dimitri Chamblas, eseguita dai ballerini della Tokyo Tama University of Fine Arts, Senzoku Gakuen College of Music, Japan Women's College of Physical Istruzione e altre università. (ANSA).