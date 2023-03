Scienza, slogan ed efficacia, ecco le garanzie dei cosmetici

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Antirughe, ed effetto lifting, oppure ecologico, green, biodegradabile, tra gli esempi più comuni.

Quanti slogan allettanti che supportano le azioni dei prodotti di bellezza elencate sulle etichette o nelle pubblicità anche trasmesse sui social via testimonial. Come viene supportata la credibilità della cosmesi? Questo il tema centrale del convegno internazionale 'L'efficacia dei prodotti cosmetici: principi, metodi e comunicazione' a cura dell'associazione nazionale delle imprese cosmetiche, Cosmetica Italia, svolto al Centro Congressi di BolognaFiere in occasione del già affollatissimo Cosmoprof Worldwide.

"Ad oggi sono 32 mila gli scienziati impegnati nell'innovazione e nello sviluppo dei prodotti di bellezza a livello europeo e, in Italia, il 6% del fatturato delle imprese del comparto è destinato alla ricerca e allo sviluppo, il doppio rispetto alla media - ha precisato Benedetto Lavino, presidente Cosmetica Italia -. Gli investimenti puntano a garantire qualità, sicurezza, ed efficacia ed includono diversi tipi di studi scientifici: dai test in vitro (analisi biochimiche fatte in laboratorio) ai test 'ex vivo' (studi fatti su campioni biologici), dai test clinici alle prove di 'self evaluation' (seguite con metodo scientifico su campioni di consumatori) e ai test sensoriali (sui consumatori su indicazione di un panel di esperti). "Il comparto ha una forte anima scientifica che si consolida di anno in anno e che comprende test finalizzati a costruire un solido supporto probatorio per queste dichiarazioni che devono essere comunicate ai consumatori a garanzia dell'affidabilità e della sicurezza dell'offerta", ha sottolineato Lorenzo Zappa, presidente del Comitato tecnico di Cosmetica Italia. (ANSA).