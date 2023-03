Dior sfilerà a Mumbai il 30 marzo

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Per Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, ogni collezione è un'opportunità per dispiegare nuovi legami tra artigianato, tradizioni ancestrali e innovazione più inventiva. Per la sfilata Dior Autunno 2023, che sarà presentata il prossimo 30 marzo, la couturier ha scelto l'India, e più precisamente lo storico sito The Gateway of India, a Mumbai, come destinazione del suo viaggio creativo, che vuole essere un omaggio allo spirito visionario di Christian Dior e dei suoi successori, che avevano una profonda ammirazione per la ricchezza culturale di questo paese. (ANSA).